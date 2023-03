Stiri pe aceeasi tema

- Air Moldova anuleaza pe banda rulanta mai multe zboruri planificate pentru ziua de vineri, 10 martie. De dimineața a fost anulat zborul spre Dusseldorf, Germania, de la 05:30. La fel, a fost anulat zborul spre Bologna, Italia, la 12:50, dar și cursa spre Istanbul, Turcia, de la 14:45, transmite realitatea.md.…

- Compania din Germania VB Trans Logistik GbmH, care aparține moldoveanului Nicolae Rapcea, deține cele mai moderne și confortabile autocare, VBus, care la moment, leaga Republica Moldova de cele mai importante orașe din Europa

- Uleiul produs in Romania este mai scump in supermarketuri, decat cel de calitate din Germania, importat chiar din Italia. O clujeanca a calculat diferența și este una de minim 50 de bani. ”Imi trimite astazi un prieten poza din Germania. Omul la cumparaturi in supermarket. Merge…

- Ambasada Rusiei la Berlin a condamnat decizia Germaniei de a trimite Kievului un sistem de aparare antiaeriana de tip PATRIOT si aproximativ 40 de vehicule blindate de infanterie de tip Marder. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri de tip Marder si un sistem antiaerian Patriot, anunta Guvernul german.

- Un autoturism dat in urmarire de autoritatile din Germania pentru ca a fost declarat furat, in valoare de 23.300 de euro, a fost descoperit de autoritatile romane la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, fiind condus de un roman care urma sa iasa din tara, potrivit agerpresPotrivit unui comunicat…

- CARAS-SEVERIN – Acestea au fost impresiile echipei de la Tasuleasa Social, care a realizat grandiosul proiect Via Transilvanica. Pe final de an, reprezentantii asociatiei au ajuns cu cadouri in mai multe localitati izolate din judet! Pentru a 22-a oara, anul s-a incheiat cu un alt proiect, acela de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricație 2022, cautat de autoritațile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman.