Ambasadorul Republicii Turcia in Romania, vizita la MApN

Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a primit marti, 26 noiembrie, la sediul MApN, vizita ambasadorului Republicii Turcia in Romania, Fuuml;sun Aramaz. In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat despre evolutia cooperarii romano turce in domeniul apararii atat in… [citeste mai departe]