Trei români, judecaţi în Franţa pentru furt de diamante în valoare de 1 milion de euro Suspectii, care ar fi membrii unei retele de hoti de bijuterii ce opereaza in Europa, sunt convocati la data de 3 martie in fata unui judecator, in orasul Castres din sud-vestul Frantei, a declarat pentru AFP o sursa apropiata anchetei. Ei sunt acuzati ca ar fi furat trei diamante de la un bijutier din localitatea Mazamet, din apropiere de Castres, care actiona ca intermediar pentru un comerciant indian de pietre pretioase.



Inselatoria care a avut loc in august 2017 a fost pusa la cale patru luni mai devreme, la un targ de diamante din Monaco. Atunci, doi dintre suspecti s-au prezentat…

