CORONAVIRUS ÎN GERMANIA. Cum de numărul morţilor este mic comparativ cu Italia, Spania şi Franţa

Germania are o rată a mortalităţii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar dacă are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de… [citeste mai departe]