Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa iți incanți familia și musafirii cu adevarate delicii culinare, preparate fara prea mult efort, merita sa incerci aceste trei rețete de fursecuri pentru Craciun. Sunt simplu de facut, pot fi o activitate frumoasa și pentru cei mici. 3 rețete ușoare de fursecuri pentru Craciun Zilele ce…

- Pentru romani nu sunt Sarbatori de iarna fara bucatele tradiționale precum sarmale, salata de boeuf sau piftie. Racitura, mai ales, are locul sau de cinste, la masa festiva - daca nu de Craciun, atunci de Anul Nou.

- Iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi cu cele mai delicioase preparate cu ocazia sarbatorilor de iarna? Iți prezentam o rețeta delicioasa și simpla de tort „Brad de Craciun”. De ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare.

- Un expert regal a facut recent cateva dezvaluiri inedite despre familia Prințului de Wales. Afla, din randurile de mai jos, ce cadouri cumpara Kate Middleton si Printul William pentru copiii lor de Craciun. In ciuda averii uriașe, nu vor sa ii rasfețe pe George, Charlotte și Louis. O tradiție anuala…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar mulți dintre noi cautam rețete rapide și delicioase pentru a impresiona invitații la masa de Craciun. Daca vrei și tu sa surprinzi cu ceva special și gustos, iți propunem o rețeta simpla și rapida, care va aduce o nota festiva in doar cateva minute:…

- Pentru ca ne aflam in perioada postului de Craciun și cu siguranța iți dorești sa mananci ceva dulce, noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de portocale. Este un desert gustos și care va reuși sa surprinda pe toata lumea. Iata de ce ingrediente…

- Aceasta se pune la butoi incepand cu luna octombrie, astfel incat sa fie murata pana la Craciun, urmand a fi folosita la sarmale. Varza acra se poate folosi insa și la alte rețete delicioase, de la cele mai simple pana la unele mai complexe. Iata cateva moduri savuroase de a gati varza murata! Varza…

- Dulcurile facute in casa sunt din ce in ce mai apreciate intr-o lume in care mancarea este foarte procesata. Daca te duci la o petrecere cu o prajitura gatita de tine, sigur va fi prima care se va consuma. De aceea este bine sa avem la indemana rețele simple și rapide pentru a le gati oricand avem nevoie.…