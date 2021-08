Stiri pe aceeasi tema

- Cutremure in lanț, vineri dimineața, in Romania. Potrivit INFP, seismele au avut loc in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Primul cutremur s-a produs la ora 5:30, la adancimea de 121 de km, și a avut o magnitudine de 3,2 grade.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov,…

- Cutremur in Romania, miercuri seara. Ce magnitudine a avut seismul. Un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.0, a avut loc miercuri, la ora 22:34:06, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 137 km, anunța INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km E de Brasov, 61km N de…

- Platforma de rezervari și programari online Bookingham este acum disponibila in 10 orașe din Romania. La un an de la lansarea in Cluj-Napoca, Bookingham se extinde in alte 9 locuri din țara: Alba Iulia, Baia Mare, Brașov, București, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Targu Mureș și Timișoara.

- Capitala se afla pe primul loc la acoperirea vaccinala, raportat la populația eligibila (persoanele de peste 12 ani), cu 45,14%. Clasamentul este completat de județul Cluj cu peste 41%, apoi urmeaza județele Sibiu (35%) și Brașov (33%). Cifrele au fost anunțate, joi, de Valeriu Gheorghița, președintele…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Au fost masuri excepționale de securitate pe timpul vizitei de stat a președintelui israelian la București. Reuven Rivlin a venit in Romania la nici trei saptamani de la aplanarea conflictului sangeros dintre Israel și gruparile din Fașia Gaza. Misiunea a fost cu atat mai delicata pentru sutele de forțe…

- Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele…

- Universitatea Transilvania a intrat, pentru prima data, in topul internațional QS World University Rankings, arata cel mai nou clasament dat publicitații, marți, de compania britanica Quacquarelli Symonds. In aceasta ediție, se afla circa 1.300 de instituții din intreaga lume, insa Romania nu mai are…