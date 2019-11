Trei pompieri morţi şi alţi trei răniţi într-o explozie, în Italia Pare sa fi fost un act premeditat incidentul care a avut loc azi-noapte intr-o mica localitate din provincia italiana Alessandria si in care si-au pierdut viata trei pompieri, iar alte trei persoane au fost grav ranite. Ieri-seara, in jurul orei 23.00, pompierii din Alessandria au fost solicitati sa stinga un incendiu izbucnit la o ferma dintr-o comuna din teritoriul arondat. In timp ce acestia se aflau in plina actiune de stingere a focului, a avut loc a doua explozie. Mult mai puternica decat prima, aceasta a fost fatala pentru cei prezenti. Cladirea s-a prabusit si i-a prins pe unii pompieri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

