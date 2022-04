Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca trei politisti si un jandarm au savarsit infractiunea de fals in declaratiile de avere, dupa ce nu au declarat in total suma de 180.000 de lei, bani castigati din jocuri de noroc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat parchetele sau instantele in cazul a sase fosti și actuali politisti, unii dintre ei avand functii de conducere in MAI, pentru averi nejustificate si nedeclararea veniturilor obtinute din jocuri de noroc. Potrivit unui comunicat al ANI, Sorin Bardan, politist…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost retinut de politistii din Dolj, dupa ce, miercuri noapte, a rapit de pe strada o adolescenta in varsta de 18 ani si a tinut-o sechestrata. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati prin apel 112, in noaptea…

- Nicușor Dan a intrat in ancheta inspectorilor ANI, fiind suspectat de abuz in serviciu și uz de fals, potrivit unui document al Agentiei Nationale de Integritate, publicat de stiripesurse.ro. Inspectorii ANI verifica perioada in care Nicusor Dan a reprezentat Administrația Municipala pentru Consolidarea…

- Un director de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a murit, luni dimineața, intr-un grav accident de circulație, care a avut loc in județul Olt. Impactul a avut loc pe drumul european E 574, in judetul Olt, la iesire din Jitaru. O masina a patruns pe contrasens, intrand in…

- Peste 20 de perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in judetul Mures, fiind desfasurate totodata si actiuni de ridicare de inscrisuri in 13 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune cu carduri/vouchere de vacanta, cu un prejudiciu de un milion de lei. “In aceasta dimineata, politistii…

- Un copil aflat intr-un carucior a fost impins de viscol spre strada, in Bacau, dupa ce mama l-a lasat pe trotuar ca sa intre intr-o sala de jocuri. Doar intamplarea a facut sa fie evitata o tragedie. Imaginile incredibile au fost filmate luni seara, pe o strada din municipiul Bacau. O femeie și-a lasat…

- Peste 100 de politisti participa, marti dimineata, la o razie in doua cartiere din Ploiesti, urmand sa fie facute si noua perchezitii domiciliare la persoane suspectate de inselaciune, furt calificat, furt de energie electrica, cat si de infractiuni la regimul rutier. ”La acest moment, aproximativ 110…