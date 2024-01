Trei paramedici și un voluntar, răniți într-o ambulanță implicată într-un accident Trei paramdici și un voluntar au fost raniți intr-o ambulanța implicata intr-un accident petrecut duminica seara in municipiul Constanta. O autospeciala SMURD care se deplasa la o interventie cu semnalele de avertizare acustice si luminoase in functiune a fost lovita de un autoturism la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga. Intregului echipaj al ambulantei SMURD, format din trei paramedici si un voluntar (o tanara de 18 ani), precum si soferului autoturismului le-au fost acordate primele ingrijiri medicale la locul accidentului. Cele patru persoane din ambulanta, care au suferit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Ana Maria Stoica, a informat ca o autospeciala SMURD care se deplasa la interventie cu semnalele de avertizare acustice si luminoase in functiune a fost lovita de un autoturism la intersectia bulevardului Tomis cu strada…

- Trei paramedici si un voluntar SMURD au fost raniti in urma accidentului rutier ce a avut loc la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga din municipiul Constanta, chiar in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Potrivit ISu Dobrogea, in aceasta dupa amiaza un echipaj SMURD…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga din Constanta, in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. In urma impactului cu un autoturism Volkswagen ambulanta SMURD a fost proiectata in curtea Capelei Militare Biserica…

- Ambulanta SMURD in misiune, proiectata intr-o biserica: Trei paramedici si un voluntar au ajuns la spitalO ambulanta SMURD a fost implicata intr-un accident rutier, duminica seara, dupa ce a fost lovita de o masina in municipiul Constanta, iar trei paramedici si un voluntar au ajuns la spital. Ambulanta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un autoturism si o ambulanta SMURD. Dupa impact ambulanta SMURD a intrat in gardul…

- Trei elevi craioveni raniți grav, joi, intr-un accident petrecut in localitatea brașoveana Tohanu, au nevoie de transfuzii de sange. Un apel in acest sens a fost lansat pe rețelele de socializare de colegii lor de la Liceul „Ștefan Odobleja“. Aceștia au mers in aceasta dimineața și au donat la Centrul…

- Un accident in care a fost implicata o autospeciala a ambulanței, dar și alte doua autovehicule a avut loc joi dimineața, 4 ianuarie, in zona localitatii ilfovene Branesti. Mai multe persoane au avut de suferit de pe urma acestui incident, fiind duse la spital. Mai exact, trei persoane au fost ranite…

- UPDATE Pacientul este in coma, prezinta traumatism cranian grav. A fost intubat si transportat la Spitalul Judetean, transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea…