Echipaje de politie si SMURD la intersectia de la Tomis 3, Constanta (FOTO+VIDEO)

- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Dobrogea’, explozia nu a fost urmata de incendiu, la fata locului intervenind mai multe echipaje. ‘A fost activat Planul Rosu de Interventie…

- Echipele RAJA executa lucrari de sectorizare si montare a unor debitmetre la nivelul retelelor stradale, in cadrul contractului ldquo;Realizare camine si instalatie mecano hidraulica pentru modernizare si sectorizare pe retele de distributie apa ndash; LOT 1, LOT 2, LOT 3", din municipiul Constanta.Astfel,…

- Se lucreaza in zona Dacia la intersectia bulevardului Tomis cu bulevardul Lapusneanu, in municipiul Constanta. Intersectia este "asediata" de echipe de muncitori, utilaje si materiale de constructii, la orele diminetii lucrandu se de zor.Cum arata stadiul acestor lucrari puteti vedea in galeria foto…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga din Constanta, in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. In urma impactului cu un autoturism Volkswagen ambulanta SMURD a fost proiectata in curtea Capelei Militare Biserica…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 08 ianuarie 2024, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 225 mm, de la intersectia bd. Tomis cu strada Dragos Voda din mun. Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar 12.30 ndash;…