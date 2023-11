Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit dupa ce planseul unei ferme agricole s-a prabusit, joi, peste ele, in localitatea Stanisesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD, o autospeciala de descarcerare,…

- Accident cumplit in Bacau. Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul un ei firme agricole in care lucrau s-a prabușit peste ele. Medicii au ajuns imediat la fața locului, insa nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Momente dramatice intr-o localitate bacauana. Trei oameni și-au pierdut viața. In ciuda eforturilor echipajelor medicale ajunse la fața locului, deznodamantul a fost unul cumplit: s-a declarat decesul celor trei victime. Nenorocirea a avut loc joi, iar in acest caz s-a deschis deja o ancheta. Trei persoane…

- Trei persoane au murit, joi dimineata, dupa ce acoperisul unei constructii cu destinatia de ferma agricola s-a prabusit peste ele, in judetul Bacau. Incidentul a avut loc in comuna Stanisesti, din judetul Bacau.

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Tragedie in Mexic, dupa ce acoperișul unei biserici s-a prabușit – mai multe persoane și-au pierdut viața, altele ramanand blocate printre daramaturi. Noua oameni au murit dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in Mexic, relateaza BBC. Alte 20 de persoane au ramas blocate in urma acestei drame.…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si alte zece au fost ranite duminica in Mexic, dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in timpul slujbei in orasul Ciudad Madero din statul Tamaulipas, transmite luni AFP, preluata de Agerpres.

- Un accident tragic a avut loc, ieri, in comuna Gheraieștii Noi, din județul Neamț, in urma caruia o tanara de 16 ani a murit, iar alte 4 persoane au fost ranite. Vinovat de accident ar fi un șofer din județul Bacau, care ar fi adormit la volan, scrie tvneamt.ro. Aflat la volanul unui autoturism, in…