Trei noi decese survenite in urma complicațiilor aduse de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19 au fost raportate, sambata dupa-amiaza, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Bilanțul total urca, astfel, la 1.173 de oameni care au murit in Romania din cauza COVID-19. Conform sursei citate, este vorba despre o femeie de 78 de ani, din […]