Profesorul de Economie Cristian Paun a identificat pana acum cel puțin trei „reforme fiscale” in textul PNNR, care vor avea impact major pe piețele de profil și vor influența toata economia. Acesta spune ca poate ar fi fost mai bine sa vedem și noi propunerea inainte ca USR sa o trimita in numele Guvernului la Bruxelles Trecerea de pe Rovigneta (abonament anual) pe taxare la kilometru parcurs pe autostrada de mașinile de mare tonaj (peste 7,5 tone);Taxarea proprietații in funcție de valoarea ei de piața.Taxarea in plus a tot ce nu este eco, bio, electric etc. „Sa luam prima masura deocamdata:…