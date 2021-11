Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- In urma verificarilor, s-a constatat ca in autoturism se aflau 12 persoane de naționalitate siriana, din care doua au decedat, iar zece au fost transportate la spital, conștiente.La fața locului intervin o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, trei echipaje SMURD, o autospeciala…

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Miercuri seara in apropiere de Iecea Mica o masina plina cu oameni s-a rasturnat de pe carosabil, iar bilantul este terifiant: 2 morti si 10 raniti. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, 3 echipaje SMURD, o autospeciala de transport…

- Tragedie pe DN2, miercuri dimineața. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce doua doua autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit violent, intre localitațile Movilița și Sinești. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD. Patru oameni au murit, iar alți doi au fost raniți,…

- Un șofer de taxi a murit și doi pasageri din mașina acestuia au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut in aceasta seara in județul Caraș-Severin. Tragicul eveniment a avut loc pe centura ocolitoare a orașului Caransebeș. Primele cercetari arata ca un ansamblu de vehicule condus de un cetațean…