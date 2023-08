Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au anuntat, luni seara, ca armata rusa a atacat un imobil rezidential situat intr-o zona din regiunea Donetk aflata sub control ucrainean, informeaza site-ul Tagesschau.de si cotidianul Le Monde. Cel putin o persoana a fost ucisa in atacul atribuit Rusiei, iar alte patru sunt…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite luni intr-un atac cu doua rachete ruse asupra unei cladiri rezidentiale din orasul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anuntat Kievul, transmite AFP, potrivit Agerpres.Trupele ruse au lovit Pokrovsk in regiunea Donetk pe 7 august, ucigand cel putin…

- Armata rusa a anuntat marti ca a avansat in ultimele 24 de ore doi km in estul Ucrainei, in apropiere de nodul feroviar de la Liman, recucerit de ucraineni in octombrie anul trecut, transmite AFP, conform Agerpres.Fortele ruse au avansat pe o lungime a frontului de patru kilometri si pe o adancime…

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…

- Doi Joi - astazi e ziua pentru artaProiectul Doi Joi invita publicul, pe durata zilei de astazi, la vizita in galeriile de arta. Astazi vor fi deschise pana la ora 22.00. CITESTE SI BREAKING NEWS Rusia face prapad dupa Summit-ul NATO: Bombardamente masive, cu victime, in Donețk și Herson 10:11…

- Pana in dimineața zilei de 5 iulie, ucrainenii au eliminat 231.700 de soldați ai armatei Federației Ruse. Alți 670 militari au fost lichidați in ultimele 24 de ore. Alte 12 drone inamice și trei tancuri au fost distruse. Pierderile totale de lupta ale Rusiei la 24 februarie 2022:personal – aproximativ…

- Contraofensiva ucraineana a intrat in cea de-a treia saptamana cu rezultate mixte in fata superioritatii aeriene si a liniilor defensive kilometrice ale Rusiei, in special in est si in regiunea Zaporojie (sud-est), unde se concentreaza cele mai grele lupte si unde Moscova a trimis intariri, comenteaza…

- Grupul "Ahmat" al fortelor speciale cecene a lansat o ofensiva in directia orasului Mariinka din Donetk, in estul Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, relateaza CNN si Reuters, conform news.ro.Orasul Mariinka, acum in ruine, a fost pe linia frontului inca de la inceputul invaziei,…