- Trei militari romani au fost raniți in Poligonul Cațelu, in timp ce efectuau o sedinta de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT). Unul dintre ei a suferit politraumatisme la membrele superioare si in zona capului si este supus unor interventii chirurgicale si proceduri medicale…

