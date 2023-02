Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”.

- Programul propus de Universitatea de Vest din Timișoara in cadrul „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”, aduce in orașul de pe Bega trei laureați ai premiului Nobel, din domeniul literaturii și chimiei. In seria acestor evenimente, in…

- In deschiderea oficiala Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, Kunsthalle Bega va prezenta, in premiera, proiectul „Adina Pintilie: Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului” care a reprezentat Romania la cea de-a LIX-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022,…

- Peste exact o luna, pe 17 februarie, are loc deschiderea oficiala a programului Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Cei care vor sa se implice activ in experiența TM2023 o pot face și ca voluntari.

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza Agenda Culturala pentru 2023, prin seria de evenimente grupate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, in cadrul amplului program „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, debuteaza in aceasta saptamana prin doua momente de excepție, desfașurate…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…

- Teatrul Național din Timișoara se regasește de peste 17 ani in principiile de solidaritate și civism pe care le promoveaza Capitala Europeana a Culturii. Sprijinul acordat dreptului oamenilor la exprimarea propriei individualitați, indiferent de rasa, de gen sau de naționalitate, reprezinta un vector…