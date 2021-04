Stiri pe aceeasi tema

- Trei jurnalisti europeni (doi spanioli si un irlandez) au fost asasinati de teroristi islamisti, in cursul unui atac produs in Burkina Faso, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Ouest-France. Ziarișii participau la filmari pentru…

- Doi cetateni spanioli si unul irlandez care au fost dati disparuti luni dupa o ambuscada armata asupra unei patrule anti-braconaj în estul statului african Burkina Faso au fost gasiti decedati, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa ce ministrul de externe spaniol Arancha Gonzalez Laya a declarat…

- Trei ostatici straini, rapiti luni in Burkina Faso - doi spanioli si un irlandez - sunt morti, declara doua surse apropiate serviciilor de securitate din aceasta tara pentru Reuters. Cei trei cetateni straini si un localnic au fost dati disparuti in urma unui atac in estul Burkina Faso vizand…

- Informațiile despre episodul sangeros au fost oferite de Asociatia de Asistenta a Prizonierilor Politici si reteaua de presa Myanmar Now, citate de Reuters.Cele 2 entitați au precizat ca 82 de oameni au fost uciși in timpul unui protest fata de puciul militar care a avut loc pe 1 februarie. Tirul a…

- Trei militari ruși au fost uciși marți în apropierea orașului Kaluga de declanșarea accidentala a scaunelor ejectoare ale unui bombardier strategic Tupolev-22M3, relateaza AFP și Reuters citând agențiile de presa ruse.„În 23 martie, în timpul pregatirilor de la…

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Cel putin 65 de jurnalisti si activisti pentru drepturile omului au fost ucisi intr-o serie de atacuri tintite comise in Afganistan in ultimii trei ani, indica un raport al Misiunii ONU de asistenta pentru Afganistan (UNAMA), dat luni publicitatii, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Potrivit…

- Regatul Unit a expulzat anul trecut trei spioni chinezi aflati pe teritoriul britanic cu vize pentru jurnalism, a anuntat joi cotidianul The Telegraph, citat de Reuters. Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice…