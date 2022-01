Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, 20 ianuarie 2022, a avut loc o ședința a Colegiului de Conducere al Curții de Apel Alba Iulia, in cazul celor noua cazuri de COVID-19 depistate la Judecatoria Blaj. Prin adresa nr. 73/I/I/A/38 din data de 20.01.2022 presedintele Judecatoriei Blaj a informat Colegiul de conducere…

- Focar de COVID-19 la Judecatoria Blaj: Instituția iși va restrange activitatea pana in 24 ianuarie Focar de COVID-19 la Judecatoria Blaj: Instituția iși va restrange activitatea pana in 24 ianuarie Astazi, 20 ianuarie 2022, a avut loc o ședința a Colegiului de Conducere al Curții de Apel Alba Iulia,…

- FOTO| Principalele sali de judecata ale Curții de Apel Alba Iulia, deschise din nou pentru public: Au fost finalizate lucrarile de modernizare FOTO| Principalele sali de judecata ale Curții de Apel Alba Iulia, deschise din nou pentru public: Au fost finalizate lucrarile de modernizare Au fost finalizate…

- Paris Saint-Germain a anuntat pe site-ul sau ca 4 jucatori, inclusiv Leo Messi, au COVID-19, conform Mediafax. Argentinianul si-a facut vacanta de iarna in tara natala. Ceilalti jucatori sunt Juan Bernat, Sergio Rico si Nathan Bitumazala. Cei 4 se afla in prezent in izolare si sunt supusi protocolului…