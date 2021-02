Stiri pe aceeasi tema

- Trei nord-coreeni acuzati ca au comis o serie de atacuri informatice, in special in sectorul criptomonedelor, soldate cu un prejudiciu de circa 1,3 miliarde de dolari, au fost inculpați deautoritatile americane, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- China a depașit SUA ca fiind destinația de top din lume pentru noi investiții straine directe, potrivit cifrelor ONU citate de BBC și Mediafax. Investițiile noi în America au scazut cu aproape jumatate anul trecut, ducând la pierderea primei poziții din clasament. În schimb,…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit…

- Cheltuielile au crescut cu 40%, la 490 de miliarde de dolari, iar incasarile cu 3%, la 346 de miliarde de dolari, comparativ cu anul anterior. Deficitul bugetar aferent primelor trei luni ale anului fiscal 2021, care a inceput pe 1 octombrie, a atins 573 de miliarde de dolari, in urcare de la deficitul…

- Grupul american Chevron a redus, joi, cu miliarde de dolari investitiile pe termen lung si bugetul alocat activitatilor de explorare, chiar si dupa o restructurare majora a operatiunilor sale, pentru a compensa prabusirea preturilor petrolului si a proteja dividendele, transmite Reuters. In…

- Pentru urmatoarele saptamani, esentiale pentru sezonul cumparaturilor de sarbatori, traficul din magazine ar putea scadea cu 22--25- fata de anul trecut, potrivit unor estimari anterioare ale Sensormatic Solutions. Cumparatorii au cheltuit 9 miliarde de dolari pe internet, in a doua zi dupa Thanksgiving,…