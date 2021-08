Trei fete minore atacă ieşenii în plină stradă încercând să le smulgă inelele şi ceasurile de pe mâini Un barbat a fost atacat in plina strada de trei pustoaice, care au incercat sa-i smulga ceasul si verigheta. Nu au reusit, trebuind sa se multumeasca cu cei 20 de lei pe care omul ii avea in portofel. Cu un cazier impresionant, cuprinzand zeci de fapte de furt si talharie, cele trei au scapat ieftin: toate erau minore. Fapta s-a petrecut pe 25 iunie 2017, in jurul orei 22.00, in plina strada. In drumul sau, M.S. s-a interesectat cu un grup de trei fete si doi baieti. Fetele s-au desprins de grup si l-au apucat pe barbat de maini, incercand sa-i smulga ceasul si verigheta. S.M. a opus rezistenta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL la Vinerea: Un barbat 57 de ani, dus la SPITAL, dupa ce a fost batut de un consatean, in plina strada Politistii din Cugir au retinut un barbat, din localitatea Vinerea, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. Acesta l-ar fi lovit pe un consatean, in…

- Inca un atac cu arma alba a avut loc pe o strada din Germania, la doar cateva zile dupa ce trei oameni au murit și sașe au fost raniți intr-un astfel de incident, in sudul țarii. Astfel, doua persoane au fost injunghiate, luni, cu un cutit in orasul Erfurt de catre un barbat care a reusit sa fuga de…

- Update. Tanara de 23 de ani a murit, medicii nu au reușit sa o salveze. O tanara in varsta de 23 de ani a fost injunghiata, astazi, dupa ora pranzului, in București. Cel care a comis acest act este iubitul femeii, care, din primele informații este recidivist, pentru ca a avut mai multe probleme cu […]

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere,…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi membru al lumii interlope din Galați a fost injunghiat in plina strada. Incidentul a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc, iar victima a ajuns in stare foarte grava la spital, anunța Mediafax. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul are antecedente…

- Alexandru Chipciu este un fotbalist de top al Romaniei, insa, inafara terenului, acesta se poarta ca un om obișnuit, deși, credem noi, ar putea sa se abțina de la unele gesturi ce sunt mai potrivit de facut in confortul propriei case. Paparazzi SpyNews.ro au surprins fiecare gest al sportivului, iar…

- Angajata unei firme cu profil agricol reclama faptul ca a fost agresata in plina zi de catre fermierul Marian Bodeanu din Sudiți. Fapta s-a petrecut miercuri, 7 aprilie 2021, in plina zi, cu mai mulți martori. La o luna distanța de la depunerea plangerii penale, ancheta treneaza, iar Poliția Sudiți…