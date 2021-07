Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata la un depozit de aluminiu al unei fabrici de BCA din zona industriala a municipiului Constanta. La fata locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri si ambulante.

- Incendiu, in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea de frontiera Cenad. O casa a fost cuprinsa de flacari, iar o femeie a suferit arsuri și a fost transportata la spital cu ambulanța SMURD.

- Un incendiu a izbucnit la o benzinarie din districtul Oktyabrsky din Novosibirsk. Au inceput sa arda rezervoarele de combustibil lichid, a declarat luni reporterilor serviciul de presa al Direcției principale a Ministerului Rusiei de Urgențe pentru Regiunea Novosibirsk, anunța agenția TASS. "Pe…

- O casa din localitatea Unirea a fost cuprinsa de flacari luni, 14 iunie, in jurul orei 9.20. Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Aiud cu patru autospeciale. Momentan, acțiunea este in dinamica, revenim cu detalii. Forțe alocate: 2 ASAS, 1 Autoscara mecanica și 1 EPA. Citește INCENDIU…

- Incendiu in municipiul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la anexa unei cladiri, produs pe strada Traian, langa restaurant Colonadelor. La locul…

- O intervenție periculoasa au avut in aceasta dimineața Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. O cisterna care transporta 30 de tone de motorina și benzina a fost cuprinsa de flacari. Incendiu cisterna pe autostrada la km 97sens Bucuresti -Pitesti. Au intervenit pompierii cu trei autospeciale…

- INCENDIU la Vinerea: Barbat de 82 de ani, DECEDAT, dupa ce casa in care se afla a fost cuprinsa de flacari INCENDIU la Vinerea: Barbat de 82 de ani, DECEDAT, dupa ce casa in care se afla a fost cuprinsa de flacari Un incendiu a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Vinerea. Un barbat…

- Doua case au luat foc in Constanța, iar pompierii au scos din incendiu o femeie și un barbat, care sunt asistați medical la fața locului, transmite ISU Constanța. „In aceste momente intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit, din primele informații, la doua case”, precizeaza reprezentanții…