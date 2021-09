Stiri pe aceeasi tema

- "In baza probatoriului administrat, fata de trei minori au fost dispuse masuri preventive, dupa cum urmeaza: minorul de 13 ani a fost internat la Spitalul Judetean Arad - Sectia Neuropsihiatrie Pediatrica; ceilalti doi minori care si-au agresat colegul au fost retinuti pentru 24 de ore. Tanarul care…

- Trei elevi au fost retinuti si unul a fost internat la Psihiatrie, dupa bataia care a avut loc la Liceul „Atanasie Marinescu” din Lipova, informeaza Agerpres . „In baza probatoriului administrat, fata de trei minori au fost dispuse masuri preventive, dupa cum urmeaza: minorul de 13 ani a fost internat…

- Politistii aradeni au inceput o ancheta la un liceu din orasul Lipova, unde un elev a fost batut de alti colegi in sala de cursuri, iar familia victimei depus o plangere alaturi de imagini cu agresiunea filmata, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc luni, la Liceul „Atanasie Marinescu”, fiind implicati…

- Un elev de la Liceul „Atanasie Marinescu”, din orașul Lipova, a fost lovit, luni, in repetate randuri de trei colegi in sala de cursuri. Intreaga scena violenta a fost filmata, iar familia baiatului a depus plangere la polițiștii alaturi de imagini. Politistii aradeni au anunțat astazi ca au inceput…

- SCANDAL la Sebeș, in „Kogalniceanu”: Un barbat a ajuns la SPITAL, dupa ce a fost batut in scara unui bloc La data de 1 septembrie 2021, in jurul orei 17,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, unde a fost semnalat faptul ca o persoana…

- Un tanar de 28 de ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost retinut, duminica, fiind acuzat ca a batut copilul de un an si jumatate al concubinei sale, iar acesta a ajuns in stare grava la spital. Copilul are nevoie de cel putin 40- 45 de zile de recuperare, fiind operat. ”La data de 4 august a.c., politistii…

- Polițiștii anticorupție din Giurgiu au reținut un agent al Penitenciarului Giurgiu, care este cercetat pentru 43 de acte de corupție, in urma carora a incasat sume de bani și foloase necuvenite ce se apropie de 50.000 de lei. Printre acuzațiile ce i se aduc agentului se numara și introducerea de droguri…

- O fotografie postata pe Facebook de primarul Sectorului 3 a devenit virala, dupa ce Robert Negoița i-a certat pe polițiștii care urcasera autospeciala pe iarba, in fața unui Mall. Poliția Capitalei a explicat de ce era mașina acolo, relateaza Mediafax.Imaginea postata de Negoița a strans 1.000 de comentarii…