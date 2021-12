Stiri pe aceeasi tema

- In premiera in Iași, trei dintre statuile din oraș vor „vorbi” cu trecatorii. Primaria a anunțat ca acestea vor fi echipate cu aparatura audio, iar cei care se vor apropia de statui vor putea asculta povestea acestora. Este vorba de statuia ecvestra a lui Ștefan cel Mare, Obeliscul cu lei…

- Trei dintre statuile din Iași transmit de miercuri, 8 decembrie, informații utile trecatorilor, in cadrul unui proiect realizat de Societatea de Studii Istorice din Romania, informeaza Ziarul de Iași.

- Iluminatul festiv din Iasi a fost aprins in aceasta seara. In zona centrala a orasului sunt cateva mii de persoane. Pe bulevardul „Stefan cel Mare" s-au format cozi la roata panoramica si la pista cu masinute. Municipalitatea a cumparat pentru aceasta iarna circa 700 de brazi in ghivece, care sunt ornati…

- O expoziție de fotografii a fost lansata in centrul capitalei, in preajma monumentului Ștefan cel Mare și Sfint. Primarul general, Ion Ceban. a postat fotografiile pe pagina sa de socializare. ”Chișinaul in imagini! Trecatorii pot admira o expoziție frumoasa lansata de catre Primaria municipiului Chișinau.…

- Un plan mai vechi al primariei ieșene viza amenajarea vestigiilor arheologice din ansamblul Stefan cel Mare (zona Cubului). Acesta, aparut in anul 2000, nu a dus atunci nicaieri. Acum insa primaria cauta un proiectant care sa faca un nou proiect tehnic prin care vestigiile sa fie consolidate și redate…

- Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași gazduiește in perioada 20 octombrie – 10 noiembrie, in cadrul Galeriei „Labirint” expoziția de fotografie „O tema… de kitsch rural” realizata de Relu Tabara. Vernisajul va avea loc miercuri, 20 octombrie 2021, incepand cu ora 17.00. ​Relu Tabara este director…

- Cu ocazia sarbatorilor Iașului și cu sarbatoarea Sfintei Parascheva, vor fi puse, pentru vizualizarea slujbelor, mai multe panouri video. Pelerinii, dar și cei care doresc sa asculte slujbele, dar și sa le vada, vor putea face acest lucru in punctele de interes unde vor fi amplasate panourile. „Se vor…

- Referitor la ultimele speculații din spațiul public legate de intenția de organizare a unei manifestari LGBTQ in cursul zilei de vineri, 1 octombrie, conducerea Primariei Municipiului Iași precizeaza urmatoarele: Respectam Constituția Romaniei și prevederile europene referitoare la drepturile și libertațile…