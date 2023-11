Stiri pe aceeasi tema

- Ceva mai mult de trei din patru palestinieni au o opinie pozitiva despre Hamas, iar patru din cinci se opun soluției doua state, arata un sondaj de opinie realizat de Lumea araba pentru cercetare si dezvoltare (Arab World for Research and Development, AWRAD).

- Razboiul din Ucraina s-a incheiat, practic, toata lumea este concentrata pe Israel și Hamas, a scris pe microblogul sau in X, Douglas McGregor, colonel american in retragere și fost consilier al ex-președintelui american, Donald Trump. „Toata lumea este concentrata pe Israel și Hamas și vad lucruri…

- Au fost aproximativ 5.200 de palestinieni in inchisorile israeliene inainte de atacul Hamas din 7 octombrie. De atunci, oficialii și grupurile privind drepturile omului spun ca Israelul a arestat aproximativ 4.000 de muncitori din Gaza care lucrau in Israel și ii ține in baze militare, scrie sambata…

- Hamas a facut publica prima filmare cu o ostatica din Israel. In imaginile video apare o tanara care are o rana la mana. Aceasta spune ca este ingrijita și ca primește medicamente. Ostatica ar avea și cetațenie franceza. Gruparea terorista Hamas a publicat luni primul videoclip in care apare unul dintre…

- Legatura intre Razboiul dintre Israel si Hamas si atacul ”terorist” din Franța: Ministrul de interne a facut anunțulMinistrul francez de Interne Gerald Darmanin a facut vineri seara o legatura intre razboiul dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza si atacul cu cutitul…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a tras la raspundere intreaga Fasie Gaza, joi, pentru atacul comis sambata trecuta de gruparea islamista palestiniana Hamas, care a facut peste 1.300 de morti in Israel.De asemenea a justificat bombardamentele intense efectuate de armata israeliana asupra acestei…

- O familie Dej, surprinsa de atacul terorist de amploare asupra Israelului, iși dorește sa ajunga cat mai repede acasa. Israelul a declarat, ieri, stare de razboi dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. Ieri, zeci de militanti palestinieni s-au infiltrat…

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…