Stiri pe aceeasi tema

- Cinci angajati ai World Central Kitchen, printre care polonezi si australieni au fost ucisi intr-un atac aerian in Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania. Cel puțin cinci angajați de la organizatia umanitara World Central Kitchen (Bucataria Centrala Mondiala) au fost uciși de o lovitura aeriana…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Pe masura ce bilanțul victimelor civile continua sa creasca in Fașia Gaza, apelurile la nivel mondial pentru impunerea unui embargo asupra vanzarii de arme catre Israel caștiga amploare. Aceasta saptamana a fost marcata de aprobarea unei legi de catre Senatul Statelor Unite, care angajeaza suma de 14…

- Federatia iraniana de fotbal a anuntat, sambata, ca a cerut FIFA sa suspende forul de la Tel Aviv, din cauza razboiului dus de Israel in Fasia Gaza, informeaza AFP. De asemenea, Iranul a cerut adoptarea de „masuri imediate și serioase” pentru a stopas continuarea crimelor Israelului, potrivit News.ro.Iranul…

- Un dosar al serviciilor de informații israeliene sustine ca mai mult angajați ONU au fost implicati in rapiri și ucideri in timpul atacului Hamas din 7 octombrie care a declanșat razboiul din Gaza. Dosarul de șase pagini acuza ca 190 de angajați ai UNRWA, printre ei si profesori, ar fi de fapt militanți…

- Forțele rebele houthi au lansat miercuri, 24 ianuarie, trei rachete impotriva a doua nave care aparțin filialei americane a gigantului danez Maersk, in Marea Roșie, a spus purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, relateaza Agerpres. Incidentul s-a produs…

- Administrația Joe Biden planuiește sa-i treaca din nou pe rebelii houthi din Yemen pe lista organizațiilor teroriste straine, in urma atacurilor din ultima perioada asupra navelor comerciale la Marea Rosie, a declarat un oficial american pentru Reuters.Marți, armata americana a lansat lovituri asupra…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni o noua inregistrare video, anuntand moartea a doi ostatici israelieni, doi barbati, care au fost rapiti in atacul comis la 7 octombrie in sudul Israelului si care erau detinuti de atunci in Fasia Gaza, potrivit AFP si Reuters.