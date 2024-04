Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost injunghiate, luni seara, intr-o biserica din suburbia metropolei australiene Sydney. Atacul a avut loc in incinta lacasului de cult „Hristos, Bunul Pastor” din Wakeley, scrie Sky News. Poliția din New South Wales a fost alertata, luni seara, cu privire la un atac cu cutitul intr-o…

- S-au derulat din nou scene horror in Australia. Un episcop și alte cateva persoane au fost injunghiate intr-o biserica, in Sydney. Slujba era transmisa online, relateaza presa locala. Incidentul s-ar fi intamplat luni intr-o suburbie din Sydney. Poliția a spus ca a raspuns la un apel potrivit caruia…

- Conform presei locale, un lider al bisericii si mai multi credinciosi din suburbia respectiva au fost injunghiati in timpul unei liturghii. Inregistrarile video ale incidentului difuzate online surprind momentul in care un barbat se repede spre un vorbitor si il injunghie.Politia a arestat un barbat,…

- Un nativ din Cecenia, Askhab Uspanov, care a fost reținut in noaptea de 22 martie, dupa atacul terorist de la mallul Crocus din Rusia, a murit cateva ore mai tarziu din motive necunoscute, relateaza Meduza, cu referire la mama sa, Taisa Uspanova. Potrivit acesteia, Uspanov a fost reținut intr-o stație…

- Casa Alba a reacționat la atacul de la Moscova, spunand ca imaginile cu impușcaturile din capitala rusa sunt „oribile și pur și simplu greu de privit”, conform presei internaționale. De asemenea, administrația americana spune ca nu are informații privind implicarea ucrainenilor in atac.

- foto arhiva Momente de coșmar, astazi, la slujba duminicala din satul Dascalești, comuna Puiești. In timpul Sfintei Liturghii, in urma unui conflict spontan, dascalul, in varsta de 38 de ani, a fost injunghiat de un barbat, in varsta de 62 de ani. Agresorul era galagios in biserica, astfel ca dascalul…

- Barbatul care a fost ucis de cei doi militanți inarmați ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIS) in timpul slujbei de duminica la biserica italiana din Istanbul intrase in cladire dupa ce a ieșit la o plimbare, a declarat luni, 29 ianuarie, varul sau. ???????? #Turkey – Two men believed to have attack…

- MAE anunta luni, dupa ce 12 angajati ai Agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) au fost acuzati de implicare in atacurile Hamas din 7 octombrie, din Israel, mai multe state suspendandu-si finantarea, ca, pana la finalizarea investigatiei declansate de ONU in acest caz, nu vor…