- Trei copii din Ramnicu Sarat se afla in stare grava dupa ce s-au intoxicat cu otrava pentru șoareci. Copiii au fost preluați de ambulanțe si au fost transportați de urgența la spital municipal Ramnicu Sarat. Cei trei copii sunt de etnie rroma si locuiesc impreuna cu parinții in cartierul ramnicean Zidari.…

- Un bebelus în varsta de doar un an a cazut de la etajul 6 al unui bloc din sectorul 3 al Capitalei. Micutul este în viata si a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni, transmite Realitatea TV.

- Doi muncitori au cazut de la o inaltime de 50 de metri pe un santier din Bucuresti. Unul dintre ei a murit, iar celalalt se afla in stare grava in spital. Incidentul a avut loc in cursul noptii."In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet, scrie digi24.ro.

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Un incendiu extrem de violent a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o casa din localitatea Paltiniș, comuna Bacești (județul Vaslui), dupa ce jarul din soba a cazut pe pat și flacarile au cuprins intreaga casa. La momentul izbucnirii incendiului in casa se aflau doi copii, lasați nesupravegheați.

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.