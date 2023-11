Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari nowcasting Cod portocaliu de intensificari ale vantului, valabile in mai multe localitațide munte din județele Covasna, Vrancea și Buzau, informeaza Mediafax.Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 10.00. Conform meteorologilor,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Covasna (localitatile: Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Zagon, Zabala, Ozun, Sanzieni, Ghelinta, Cernat, Bretcu, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Borosneu Mare, Bodoc, Ghidfalau, Reci, Lemnia, Valea Crisului, Ilieni, Poian, Chichis, Brates,…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon: Focul lui Sumedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești, marcheaza inceputul anului pastoral și are loc inaintea sarbatorii de Sfantul Dumitru. Copiii de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți” Soveja au recitat poezii și au jucat hora in jurul focului.…

- ANUNȚ PUBLIC COMUNA SOVEJA cu sediul in comuna Soveja, str. Simion Mehedinti, nr. 192, judetul Vrancea, titular al Planului: „PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA TURISTICA IN COMUNA SOVEJA, JUDETUL VRANCEA” cu amplasamentul in comuna Soveja, judetul Vrancea, anunta publicul interesat asupra depunerii primei…

- Programul "Masa calda", finantat de Guvernul Romaniei, va continua in acest an scolar in sapte unitati de invatamant din judetul Covasna, in care s-a derulat si anul trecut, a anuntat conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. De acest program vor beneficia aproape 1.500 de copii care studiaza la scolile…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD ROSU Fenomene avertizate: averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice, izolat grindina, intensificari ale vantului. In zona avertizata, in ultimile 3 ore, s-au acumulat cantitați de peste 60…70 l/mp. Zone vizate:…

- COD ROȘU Valabil de la : 30-08-2023 ora 13:15 pana la : 30-08-2023 ora 15:00 In zona : Județul Vrancea: Vidra, Vizantea-Livezi, Tulnici, Vrancioaia, Reghiu, Nistorești, Paulești, Negrilești, Naruja, Valea Sarii, Barsești; Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: averse torențiale ce vor cumula local 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, descarcari electrice frecvente Zone vizate: – Zona de munte a județului Vrancea , respectiv zona de munte a localitaților:…