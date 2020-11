CFR Cluj se confrunta din nou cu probleme din cauza pandemiei cu COVID-19, iar meciul cu AS Roma este în pericol. Look Sport a anuntat ca Ciprian Deac, Ovidiu Hoban si Ben Youssef au fost confirmati cu noul coronavirus. Cei trei fotbalisti vor rata meciul cu UTA Arad din aceasta seara si au sanse minime sa evoluze joi în Europa League contra lui AS Roma.

CFR va efectua marți o noua serie de testari înainte de returul cu formația din Serie A. Daca ar ieși negativi, cei 3 ar putea fi pe teren joi, însa șansele…