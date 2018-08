Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza provocata de raspandirea cu repeziciune a pestei porcine, o boala care a decimat efectivele si a afectat afacerile a zeci de producatori din toata tara, cei care nu tin de regulile dispuse pentru evitarea aparitiei de noi cazuri sunt chiar muncitorii din fermele afectate. La Braila, trei…

- Pesta porcina a concediat cel puțin 1.000 de angajați oameni trimiși in șomaj pana acum din cauza inchiderii fermelor de porci. 8 ferme comerciale au fost inchise pana acum iar reacția autoritaților este ”extrem de tardiva și ineficienta”, considera președintele Asociației Producatorilor de Carne de…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate astazi. Proprietarii vor fi despagubiți,…

- Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, 3 barbati din municipiu, in timp ce transportau cu o autoutilitara, 500 de kilograme de lucerna furata de pe un teren agricol. Cei 3 sunt cercetati pentru furt calificat. In noaptea joi spre vineri, 16/17 august 2018, in jurul orei 03.40, politistii…

- In noaptea de 16 spre 17 august 2018, in jurul orei 03.40, politistii din Blaj, in timp ce actionau pe strada Livezii din municipiu, sprijiniti de politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, au oprit, pentru control, o autoutilitara in care se aflau 3 barbati, de 23, 28 si 31 de ani, toti din municipiul…

- Un barbat de 33 de ani din Turda si un altul din localitatea Viisoara, in varsta de 30 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce au inchiriat cate o masina, fara ca apoi sa le mai inapoieze.

- Un barbat de 22 de ani a fost condamnat definitiv la 11 ani si 4 luni de inchisoare dupa ce justitia l-a gasit vinovat intr-un caz terifiant, ce a avut loc in judetul Suceava. Gheorghe Cutitariu a violat o femeie alaturi de alti trei prieteni, in timp ce sotul victimei se afla la cativa metri.