Trei bărbați au furat o cutie dintr-o mașină parcată în Ploiești. Paguba, de peste 100.000 de euro Trei barbati au furat o cutie dintr-o masina parcata pe o strada din Ploiesti. Proprietarul a reclamat la Poliție o paguba de peste 100.000 de euro. „In cursul zilei de 12 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și in județele Arad, Argeș și Ilfov. In fapt, la data de 4 octombrie, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 44 de ani din orașul Boldești-Scaeni, despre faptul ca i-ar fi fost sustrase din autoturismul personal, ce se afla parcat in municipiul Ploiești, o cutie in care s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

