Stiri pe aceeasi tema

- David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a participat, in calitate de membru, la ședința Comitetului de Conducere al Consiliului Internațional al Aeroporturilor – regiunea Europa (ACI Europe).

- David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a participat, in calitate de membru, la ședința Comitetului de Conducere al Consiliului Internațional al Aeroporturilor – regiunea Europa (ACI Europe). Aceasta s-a desfașurat la Bruxelles in perioada 23-24 ianuarie 2024.

- Christine Granville, spioana a Marii Britanii in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, și-a pus viața in pericol de nenumarate ori in timpul unor misiuni in Europa, insa in prezent activitatea ei este puțin cunoscuta, relateaza BBC.

- ”Petrolul tranzactionat in SUA, WTI, a ajuns miercuri la un varf de 75,37 de dolari pe baril, ceea ce se traduce intr-o crestere de 4,8% de la inceputul saptamanii si de 10,9% fata de minimele din 13 decembrie. Totusi, la finalul zilei de miercuri, petrolul a coborat la 73,76 dolari/baril, intr-o sesiune…

- Trupele ucrainene din linia intai se confrunta cu o penurie de obuze de artilerie si au redus unele operatiuni militare din cauza lipsei de asistenta din strainatate, a declarat un responsabil militar ucrainean pentru agentia de presa Reuters. Generalul de brigada Oleksandr Tarnavski a facut aceste…

- Dmitri Peskov aduce trecutul in prezent: Lovitura de stat de la Kiev a dus la tragediile de astazi din UcrainaLovitura de stat militara care a avut loc la Kiev in urma cu 10 ani a dus la rasturnarea guvernului legitim, a subliniat secretarul de presa al președintelui rus, anunța Rador Radio Romania,…

- Furtuna Ciaran care s-a abatut incepand de joi asupra Europei a ucis cel putin 10 persoane, inclusiv un copil ucrainean de cinci ani in Belgia, si a provocat perturbari majore, cu porturi inchise si curse aeriene anulate, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Furtuna, care s-a indreptat spre est dupa…