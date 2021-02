Trecut deja prin infectare cu COVID-19, Alexandru Rafila ar alege AstraZeneca pentru vaccinare

Intrebat care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, medicul Alexandru Rafila a a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana ca el, care a trecut deja prin infectarea cu Covid-19. “Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu ma incadrez in categoria de varsta recomandata in Romania, sub 55 de ani, dar cred ca acest lucru se poate schimba pana in martie, atunci cand ma voi vaccina eu. Chiar daca are o eficacitate mai mica decat celelalte doua, cel puțin așa arata primele studii, cred ca…