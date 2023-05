Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea Romaniei la energie verde reprezinta pentru banci o oportunitate de finantare de 20 de miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta in management. Compania de consultanta McKinsey & Company Romania estimeaza potentialul pietei de energie verde (panouri solare,…

- La sesiunea plenara din martie a Comitetului Economic și Social European, președinta CESE, dna Christa Schweng, și comisara europeana pentru energie, dna Kadri Simson, au reiterat angajamentul ferm al Uniunii fața de un viitor in care Europa sa foloseasca energie curata. Sporirea investițiilor in surse…

- Consiliul Județean Satu Mare a fost astazi gazda unei intalniri de lucru cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Roman, condusa de vicepreședintele Comisiei Fonduri Europene, Roxana Mircea, care a prezentat oportunitațile de finanțare nerambursabila a proiectelor ce pot fi accesate de UAT-uri…

- Riscurile de a locui intr-o locuința invechita și ineficienta din punct de vedere energetic depașesc sanatatea și situația financiara a europenilor. Potrivit studiului Barometrul Locuințelor Sanatoase 2022, realizat de grupul VELUX in colaborare cu compania de cercetare RAND Europe, reducerea riscurilor…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 111 noi contracte de finanțare, depuse prin componentele C5 – Valul Renovarii și C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Contractele au fost incheiate intre autoritațile publice locale…

- In ciuda inflației in creștere și a incertitudinii, companiile au platit acționarilor lor dividende in valoare de 1 560 de miliarde de dolari anul trecut. Acesta este un nou record inaintea unui 2023 promițator. Plațile totale de dividende sunt in creștere cu 8,4% fața de 2021 datorita revenirii activitații…

- Daniel Constantin: Canalul Siret-Baragan, o mare oportunitate, dar cu finanțare de miliarde de euro Fostul ministru al Agriculturii, Daniel Constantin, acum deputat de Argeș al PNL, vede Canalul Siret-Baragan ca pe o mare oportunitate, insa necesarul de finanțare, din punctul sau de vedere, este un…

- Parlamentul European va adopta, saptamana viitoare, programul REPowerEU, in valoare de 20 de miliarde de euro. Romaniei ii vor reveni aproximativ 1,4 miliarde de euro pentru a investi in energie verde, bani pe care va trebui sa ii cheltuiasca pana in 2026. Citește și: Video. Incendiu puternic la un…