- In comuna Vicovu de Jos a fost inaugurat la sfarșitul saptamanii trecute Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca", un edificiu modern, așa cum nu au multe orașe din Romania, dupa cum au subliniat mai mulți invitați, inclusiv reprezentantul Ministerului Culturii prezent la eveniment.De la ...

- Azi incepe “Litoralul pentru toți”. Turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile de la Marea Neagra la prețuri cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon.Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți”…

- Publicul si turistii aflati in trecere prin judet vor avea acces gratuit in toate muzeele cu ocazia "Noptii Muzeelor" a anuntat, vineri, serviciul de comunicare al Consiliului Judetean (CJ) Maramures.Conform aceleiasi surse, programul de vizitare si programele pregatite vor incepe sambata, de la…

- Cea de-a saptea editie a Festivalului Spotlight – Geometry of the City a fost principala destinatie din Bucuresti pentru peste 120.000 de bucuresteni si turisti in weekendul 21-23 aprilie 2023. Organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti,…

- Rusia nu poate intreține in mod independent dronele iraniene.[47] Producatorii ruși de drone interne se bazeaza, de asemenea, in mare masura pe componente straine pentru intreținerea și repararea dronelor furnizate de Iran.

- Olimpiada Naționala de Muzica pentru liceeni la Alba Iulia. Participa peste 500 de elevi și profesori. Publicul are acces la probe De luni, 10 aprilie, la Alba Iulia incepe etapa naționala a Olimpiadei Naționale de Muzica – Interpretare instrumentala, vocala și studii teoretice (clasele IX-XII). Concursul…

- Hotelierii de pe Valea Prahovei si din Poiana Brasov au si anul acesta oferte pentru vacanta de Paste, propunand turistilor cina festiva cu muzica live sau mixata de DJ, acces la spa, pranz festiv de Paste cu open bar, anunța News.ro. Pretul unei vacante de patru nopti la un hotel de patru stele pentru…

- Optimism in randul marilor branduri elvețiene de ceasuri de lux: turiști chinezi vor stimula vanzarile in acest an, daca se vor intoarce in Europa in numar mare dupa relaxarea restricțiilor Covid. Exporturile catre China, o piața cheie pentru producatorii din Elveția, s-au contractat cu 13,6% in 2022…