Traseul centurii uşoare: ieri s-a pus prima semnătură pe contract. S-a dat și un termen Peste 5 luni ar trebui sa fie gata studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Contractul pentru aceste servicii a fost semnat ieri la Consiliul Judetean. „As vrea sa le spunem tuturor iesenilor ca in 2024-2025 vom avea in jurul municipiului Iasi un drum judetean pe care il numim generic Centura de trafic usor", a estimat presedintele CJ, Costel Alexe, momentul cand aceasta varianta va fi realizata. Declaratia a fost facuta odata cu semnarea contractului de realizare a serviciilor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic etc.), ieri, la Casa Patrata. Licitatia a fost castigata de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Șoseaua de centura va fi formata din doua tronsoane, respectiv o varianta de traseu in partea de sud ca alternativa la DN 1 și o varianta in partea de nord a orașului ca alternativa la DN 1H.

- Noua varianta de trafic ușor de langa Municipiul Iași este in curs de avizare. Documentația a fost finalizata de proiectant. Autoritațile vor sa obțina și ultimele avize pentru realizarea acestui drum. Șoseaua cuprinde traseul Uricani – Cicoarei – Arhitect Berindei – intersecție șoseaua Nicolina – drum…

