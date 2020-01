Tranzactiile cu masini second hand au inregistrat cel mai bun an din instorie, in 2019 Piata auto din Romania a inregistrat noi recorduri in 2019: tranzactiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reinmatricularile au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de masini second-hand s-au pastrat constante.



Piata masinilor ecologice a inregistrat si ea o crestere considerabila a cotei de piata, ajungand la 3,8% din totalul parcului auto.



Piata masinilor noi



A avut cel mai bun an din 2008 si pana acum si, chiar daca datele nu sunt definitive, poate fi estimata la aproximativ 160.000 de unitati, cu 20% mai mult decat in 2018.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a depasit, in Romania, 147.700 de unitati in primele zece luni ale anului, in crestere cu 21,5% fata de aceeasi perioada din 2018, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.…

- Numarul de autovehicule noi crește in Romania de la o luna la alta. Anul acesta s-a atins un nou record de mașini noi vandute in țara noastra.Pe primul loc in acest top se afla, de departe, marca Dacia, care a vandut 45.307 unitați noi in intervalul ianuarie-noiembrie 2019 .Locul 2 este ocupat de Renault,…

- Dupa o lunga perioada in care cota de piața a mașinilor diesel a scazut in fiecare luna in Romania, datele publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) arata ca dupa primele 10 luni ale anului piața s-a stabilizat. Astfel, 25.4% dintre mașinile noi cumparate…

- Leul e in picaj. Euro a depasit maximul istoric inregistrat la inceputul acestui an. Rata inflației ne obliga sa scoatem mai mulți bani din buzunar luna de luna. Situația internaționala, instabilitatea politica din Romania și importurile masive pentru Black Friday sau Craciun se resimt pana la urma…

- Inmatricularile de vehiculele noi cu propulsie alternativa au crescut cu 35.3%, inregistrand 1.142.329 unitati, din care autovehiculele 100% electrice 198.464 unitati, reprezentand o crestere de 102.5 % fata de primele 6 luni din 2018.

- Este oficial: Mașinile electrice le inlocuiesc pe cele diesel in Europa. Anunțul constructorilor de automobile Masinile noi cu motoare diesel din UE au inregistrat o scadere de 14,1% a inmatricularilor in trimestrul al treilea, in timp ce automobilele electrice au inregistrat un avans de 51,8%, potrivit…

- Volkswagen a inițiat pe piața din Romania o campanie de rechemare in service pentru modelele Tiguan, Passat CC și Sharan care au fost produse in cursul anului 2015. Constructorul german a decis sa efectueze acest recall din cauza faptului ca exista pericolul ca airbag-urile sa devina nefuncționale.…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor inregistrate la nivel national, in primele noua luni ale anului, s-a situat la 3,7%, superioara celei consemnate in aceeasi perioada din 2018, in timp ce, pe volum, vanzarile de masini ecologice au ajuns la 4.734 de unitati, fata de 2.927, in…