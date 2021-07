Stiri pe aceeasi tema

- The total value of transactions with commercial real estate in Romania clocked in at 298 million euro in the first six months, dropping 23 pct over the similar period of the previous year, according to a report published on Monday by the real estate consultancy company Cushman & Wakefield Echinox.…

- Beatrice Rancea a fost din nou chemata la audieri, de procurori, marți. Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Procurorii DIICOT au dispus din nou punerea sub control judiciar a Beatricei Rancea, marți, pentru o perioada de inca 60…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat, publicate de Ministerul Educației, plaseaza Sectorul 4 pe primul loc in țara, cu o rata de promovabilitate de 85%, depașind astfel județe cu tradiție universitara, cum ar fi Cluj (84,1%), Galați (82,8%) și Iași (81.9 %), se arata intr-un comunicat al primariei…

- Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua cladiri aflate in business park-ul Campus 6 din Bucuresti pentru 97 milioane de euro, dezvoltatorul Skanska a anuntat joi ca preda corpurile 6.2 si 6.3 noului proprietar, S IMMO AG, informeaza News.ro. ”Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua…

- Grupul italian de moda Stefanel, unul dintre deschizatorii de drumuri pentru retailerii straini din industria modei, intrat in Romania in 1991, a semnat actele pentru dizolvarea și lichidarea filialei locale. Operațiunea se va derula fara numirea unui lichidator, releva date analizate de Profit.ro .…

- Turismul din Thailanda și-ar putea reveni la nivelul de dinainte de pandemia de COVID-19 de abia peste 5 ani, un semn îngrijorator pentru una dintre cele mai dependente de turiști economii din lume, scrie Bloomberg.Consiliul de Dezvoltare Economica și Sociala din Thailanda a anunțat luni,…

- Investițiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au totalizat 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fața de volumul tranzacționat in aceeași perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara. Cladirile de birouri din…