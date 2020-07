Irlandezii de la Kingspan cumpara divizia de otel a grupului roman TeraPlast, evaluata la 410 milioane de lei. Kingspan este deja prezent in Romania cu producatorul de materiale de constructii Joris Ide, care are pe piata locala o fabrica in Buzias, judetul Timis, unde se produc structuri pentru hale, termoizolatii, panouri sandwich si tigle metalice, […] Articolul Tranzacție in anul pandemiei a irlandezilor care dețin o fabrica in județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .