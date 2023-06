Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua Regina Maria a anunțat preluarea pachetului majoritar al Clinicilor Dentare Dr. Leahu, liderul pieței de profil din Romania, și intrarea pe nișa de servicii stomatologice, aceasta fiind și cea mai mare tranzacție a anului in sectorul medical privat din Romania. Reteaua de sanatate Regina Maria…

- ”Reteaua de sanatate Regina Maria semneaza cea mai mare tranzactie a anului de pe piata serviciilor medicale prin preluarea pachetului majoritar din Clinicile Dentare Dr. Leahu, liderul pietei de stomatologie, prezent in 13 orase din tara, cu 169 de cabinete, in 19 clinici. In urma tranzactiei, Dr.…

- Tranzacție-record pe piața imobiliara: cel mai bogat roman a investit zeci de milioane Recent, cel mai titrat antreprenor roman la nivel internațional, Daniel Dines, fondator și CEO al UiPath (PATH) -companie listata la Bursa de valori din New York, a achiziționat, prin intermediul Icevulcan Properties…

- Tranzacție pe piața romaneasca de IT. O companie de dezvoltare de software din Cluj a cumparat o alta companie importanta din domeniu. Care este anunțul companiei, cand recupereaza investiția facuta. Tranzacție importanta pe piața de IT din Romania. O companie din Cluj a facut o achiziție de zile mari…

- Carrefour anunta saptamana aceasta semnarea unui acord cu Grupul Louis Delhaize ce presupune preluarea activitatilor Cora din Romania, incluzand 10 hipermarketuri si 8 magazine Cora Urban, precum si preluarea celor aproximativ 24

- Austriecii de la HS Timber au vandut compania din Sebes catre germanii de la Ziegler Grup, un grup cu operatiuni in logistica dar si in prelucrarea lemnului. Prin aceasta achizitie, germanii de la grupul Ziegler intra pe piata locala, scrie Ziarul Financi

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care MedLife SA preia Centrul de Diagnostic si Tratament Provita SRL”, informeaza autoritatea de concurenta. Companiile din Grupul MedLife activeaza pe piata serviciilor medicale private de sanatate, dar si pe pietele serviciilor de dezvoltare imobiliara,…

- Consiliul Concurenței a anunțat vineri ca a autorizat tranzacția prin care Med Life preia Centrul de Diagnostic și Tratament Provita.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, companiile din Grupul Med Life activeaza pe piața serviciilor medicale private de sanatate, dar și pe piețele serviciilor…