Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei recomanda eliminarea prevederilor legale care obliga companiile din domeniul consultantei fiscale si auditului financiar sa fie detinute de actionari profesionisti in aceste domenii. Recomandarea vine in urma studiului derulat pe aceasta piata si pus in dezbatere publica”, informeaza…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Impact Developer & Contractor SA a preluat societatea RCTI Company SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Impact Developer & Contractor SA dezvolta proiecte imobiliare rezidentiale in vederea vanzarii la finalizare. RCTI Company are ca principal…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Volvo Romania SRL pentru a elimina ingrijorarile concurentiale in contextul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata comercializarii angro de piese de schimb pentru camioane medii si grele marca Renault…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

- Tranzactia prin care Golden Food Snacks ar urma sa preia compania Derpan este analizata de Consiliul Concurentei, informeaza autoritatea intr-un comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Golden Food Snacks preia compania Derpan”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea de concurenta va evalua…

- ”Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care Romcim SA preia compania Simbeton SRL”, arata autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat…