Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care APC Universal Partner S.R.L. preia activitatea de comerț cu materiale de construcții, amenajari și finisaje a companiei Profelis C&V S.R.L. APC Universal Partner S.R.L este activa in domeniul comercializarii de materiale de construcții, amenajari…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care DDM Invest III preia un portofoliu de creante de la Intrum Debt Finance AG”, anunta autoritatea de concurenta. Intrum Debt Finance AG este o companie care face parte din Grupul Intrum, activ in domeniul serviciilor de gestionare a creditelor. DDM…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc a preluat Toshiba Corporation”, anunta autoritatea de concurenta. Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) nu are filiale in Romania, dar a realizat vanzari pe teritoriul tarii prin intermediul companiilor sau al fondurilor…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Innova/7 SCA SICAV – RAIF intentioneaza sa preia, prin intermediul Fastnet S.a.r.l., compania Netopia Holding S.A. si firmele controlate de aceasta – Netopia Financial Services S.R.L., Web2SMS S.R.L., Mobilpay S.R.L. si MPX Pay Services”, anunta…

- Cele doua companii au convenit initial sa finalizeze tranzactia pana pe 18 iulie, dar respingerea acesteia de catre autoritatile de reglementare din SUA si Regatul Unit a amanat preluarea. Daca Microsoft nu ar fi prelungit termenul limita pentru tranzactie, compania ar fi putut fi intr-o criza, pentru…

- Autoritatea pentru Concurenta din Italia a decis sa demareze o investigatie cu privire la preturile ridicate platite de turisti pentru a vizita celebrul monument Colosseum, ce dateaza din perioada Romei Antice, informeaza Reuters.Monumentul roman, ce are o vechime de aproximativ 2.000 de ani, reprezinta…

- Autoritatea britanica pentru Concurenta si Piete (CMA) a declarat ca a stabilit ca acordul nu va duce la ”o scadere substantiala a concurentei” in Regatul Unit. CMA a inceput ancheta cu privire la achizitia propusa in aprilie. Actiunile iRobot, producatoarea aspiratoarelor Roomba, au urcat cu peste…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Silcotub SA preia doua centre de colectare a deseurilor industriale reciclabile operate si administrate de catre Silnef SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Silcotub SA este un producator de tuburi, tevi, profile tubulare si acccesorii pentru…