- Banca Transilvania și Grupul Țiriac au semnat un acord de achiziționare a companiei Țiriac Leasing. Finalizarea tranzacției este prevazuta in prima parte a acestui an, fiind supusa analizei și aprobarii autoritații competente. Pana la primirea aprobarii, Țiriac Leasing isi va desfasura activitatea independent…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care DN Agrar Group SA din Alba Iulia preia compania Lacto Agrar SRL din aceeasi localitate”, a informat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Feintool Holding GmbH din Suedia intenționeaza sa preia compania Kienle + Spiess GmbH din Germania. Feintool Holding GmbH Suedia, activeaza in domeniul ambutisarii fine și este un furnizor de componente din oțel ambutisat fin și de produse conductoare…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Crama Ceptura intentioneaza sa preia compania EcoSmart Union”, a anuntat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata…

- Bruce Springsteen și-a vandut toate cantecele, catalog muzical aproximat la jumatate de miliard de dolari. In varsta de 72 de ani, icon-ul rock-ului american are de gand sa le lase o moștentire frumoasa celor trei copii ai sai –Jessica Rae, Sam Ryan și Evan James -și familiilor acestora. Beneficiarul…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Autonet Group Holding AG, Elvetia, intentioneaza sa preia compania Augsburg International Impex SRL, informeaza autoritatea pentru concurenta, printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Autonet Group Holding AG, Elvetia, este parte a Grupului Autonet…

- Banca Transilvania a finalizat vineri tranzactia pentru achizitionarea intregului pachet de actiuni (100%) detinut de grupul polonez Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank S.A, conform unui raport al BT remis Bursei de Valori Bucuresti, conform agerpres. In cadrul tranzactiei, BT dobandeste…