Stiri pe aceeasi tema

- S-au luat cu pomenele si au uitat ca au si copii cu ei. Vorbim de mai multi parinti care, din neatentie, si-au pierdut copii in multimea aflata de Pastele Blajinilor in cimitirul Sfantul Lazar.

- Locuitorii municipiului Chișinau, care utilizat transportul public gratuit pus la dispoziție de catre Primarie, pentru a putea ajunge la Cimitirul „Sfantul Lazar", au trebuit sa stea la coada pentru a putea ocupa un loc in mijlocul de transport.

- De Pastele Blajinilor, astazi și maine, cei care vor sa ajunga la cimitirul Sf. Lazar din Capitala beneficiaza de transport gratuit. Autoritatile au pus la dispozitie 40 de autobuze pe trei linii suplimentare.

- In ajunul Pastelui Blajinilor, crestinii obisnuiesc sa curate mormintele. In acelasi timp, exista multe locuri de veci neingrijite, pe care nimeni nu le viziteaza cu anii. Multe morminte in paragina pot fi vazute si in cimitirul Sfantul Lazar din Capitala.

- Gabriela Firea a fost aspru criticata la preluarea mandatului de primar general al Bucureștiului cand a vehiculat, in premiera, ideea introducerii transportului public gratuit, din cauza poluarii și a aglomerației. Acum, o alta primarie a unei mari capitale europene vorbește despre o astfel de decizie.…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Amenintata cu sanctiuni pentru slaba calitate a aerului, Germania vine cu o propunere indrazneata: sa faca transportul in comun gratuit. Programul-pilot va fi introdus initial in cinci orase, printre care Bonn si Essen, apoi, in functie de rezultate, extins si in alte parti. Scopul este sa-i incurajeze…

- Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere este 26 februarie, ora 14.00, urmand ca lista candidatilor admisi si respinsi sa se afiseze la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse pana cel tarziu a doua zi, la ora 16.00. Sustinea proiectelor de management se va face in 5 martie, incepand…