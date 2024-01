Transportatorii și fermierii care protesteaza pe Centura Capitalei și in țara se vor intalni miniștrii și reprezentanții unor instituții publice, urmand sa poarte discuții pe fiecare domeniu in parte. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: Ora 12.00 – Ministerul Agriculturii Ora 13.00 – Ministerul Transporturilor Ora 14.00 – Autoritatea pentru Supraveghere Financiara Ora 15.00 – Ministerul Finanțelor Guvernul iși probeaza astfel disponibilitatea de a gasi soluții concrete in cazul problemelor legitime ridicate de transportatori și fermieri. The post Transportatorii și fermierii…