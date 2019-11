Transportatorii romani ameninta cu blocarea vamilor la granita cu Ungaria Transportatorii romani ameninta cu blocarea vamilor la granita cu Ungaria din cauza "excesului de zel" de care dau dovada politistii de frontiera maghiari la controlul camioanelor de marfa.



La vama cozile se intind pe 25 de kilometri.



Vicepresedintele Asociatiei Patronale a Transportatorilor Europa (APTE) 2002 Arad, Dorin Pop, a declarat miercuri ca, daca se va ajunge la blocarea vamilor, nici camioanele cu marfa din Ungaria nu vor putea intra in Romania.



"Am constatat de la soferii nostri care stau zeci de ore la coada la iesirea din Romania ca politistii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

