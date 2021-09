Stiri pe aceeasi tema

- Politia a dispersat duminica dimineata sute de manifestanti muntenegreni stransi in orasul istoric Cetinje si hotarati sa impiedice intronizarea sefului Bisericii Ortodoxe sarbe (SPC) in Muntenegru, a relatat televiziunea publica (RTCG), transmite AFP.

- Politia a dispersat, in aceasta dimineața, sute de manifestanti muntenegreni stransi in orasul istoric Cetinje si hotarati sa impiedice intronizarea sefului Bisericii Ortodoxe sarbe (SPC) in Muntenegru, a relatat televiziunea publica (RTCG). Fortele speciale au folosit gaze lacrimogene asupra manifestantilor…

- Cateva mii de protestatari au folosit sambata cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul sau sef, Joanikije II, transmite…

- Cateva mii de protestatari s-au folosit sambata de cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje, din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare o ceremonie de intronizare pentru noul mitropolit, Joanikije al…

- Cateva mii de protestatari au folosit sambata, 4 septembrie, cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje, din sud-vestul Republicii Muntenegru, in incercarea de a bloca Biserica Ortodoxa Sarba sa desfasoare duminica o ceremonie de intronizare pentru noul sau…

- Mii de protestatari au folosit sâmbata cauciucuri, pietre si vehicule pentru a bloca drumurile care duc spre orasul Cetinje din sud-vestul Republicii Muntenegru, în încercarea de a bloca întronizarea noului șef al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Joanikije II, transmite Reuters.Protestele…

- Un grup de aproximativ 20 de protestatari au intrat cu forța marți seara in Castelul Edinburgh, susținand ca au „confiscat” cladirea in conformitate cu articolul 61 din Carta Magna. Actul a fost semnat in 1.215 și nu a fost aplicat niciodata in Scoția, informeaza The Guardian.Vizitatorii au fost evacuați…

- Poliția municipiului Suceava a fost sesizata, marți seara, de faptul ca in spatele unui bloc din oraș, in zona Pieței Mici, este un cal cazut langa o caruța. La fața locului a fost gasit animalul cazut, langa atelajul hipo, fara vreo urma de caruțaș.Polițiștii de la Biroul pentru Protecția ...