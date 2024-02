Transport ilegal de lemne la Domnești Polițiștii argeșeni au continuat acțiunile individuale sau impreuna cu reprezentanții Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. In ultimele doua zile, au fost depistate șapte persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 48 de ani, care transportau cu atelaje hipo sau autoutilitare, material lemnos, fara documente legale de proveniența […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

