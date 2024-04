Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a avut „discuții anterioare, discuții la nivel tehnic” in relație cu Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pe tema masurilor propuse recent, The post SIGURANȚA IN ȘCOLI Supravegherea audio-video in clase urmeaza sa fie discutata…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 22,7%, iar pentru Blocul Socialiștilor și Comuniștilor – 19,7%. Totodata, Partidul Șansa ar obține - 6,7%.

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru PAS ar vota 22,7%; pentru BCS – 19,7%; iar pentru Partidul Șansa – 6,7%. Celelalte partide nu ar acumula mai mult de 4%. Cel puțin asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de IDIS Viitorul. {{734549}}Astfel,…

- Timp de cinci ani, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nu a desfașurat nicio procedura de achiziție publica prin Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” /MTender. In aceste condiții, nu a fost asigurata regulamentar transparența, eficiența…